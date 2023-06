Verstappen: 'Ferrari? La squadra dei miei sogni, ma voglio l'auto più veloce'

Sono parole senza dubbio piacevoli quelle di Max Verstappen nei confronti della scuderia Ferrari. L'olandese bicampione del mondo l'ha definita la scuderia dei suoi sogni, ma occhio a non stappare lo spumante troppo presto...

Sono passati solo sette anni da quando Max Verstappen conquistava la prima vittoria al Gp di Spagna 2016. In questo lasso di tempo l'olandese si è portato a casa due titoli del mondo e di mezzo 40 primi posti, entrando così nel club delle leggende della Formula 1.

Tenendo conto che la prima guida Red Bull ha solo 25 anni, sono ancora diverse le soddisfazioni che potrà togliersi in carriera, ma guai a pensare che Verstappen correrà in Formula 1 fino a 40 anni.

Come già raccontato in una recente intervista, durante la quale Verstappen ha fatto chiaramente capire di voler correre per ora solo fino al 2028, anno in cui scadrà il contratto con la sua scuderia, il pilota ha ribadito il concetto parlando in questi giorni con i microfoni di Sky: "So che quando si concluderà l'attuale contratto avrò 31 anni e sarà un punto in cui avrò corso in Formula 1 già da molto tempo. È un impegno notevole, si viaggia molto. Io amo stare a casa. Mi piace vincere, essere competitivo, ma se non riesci a motivarti pienamente per andare a ogni gara, allora devi chiederti se vuoi davvero continuare”.

L'olandese vorrebbe cimentarsi in altre categorie: “Amo la 24 Ore di Le Mans e le gare di durata, amo guardare le macchine GT3 girare al Nurburgring. Sono tutte cose che voglio provare nella mia vita e non voglio farle quando avrò 40 o 50 anni, perché allora non sarò più al massimo delle mie prestazioni. Quando ne avrò 31, sono piuttosto convinto di essere ancora in grado di fare grandi cose".

La parte più interessante dell'intervista è però quella in cui ha parlato della Ferrari: "Sarò sempre alla guida di una Red Bull? Dipenderà anche da quanto saremo competitivi tra qui e il 2028. Penso sarebbe difficile lasciare con un progetto dominante. Mi chiedono spesso se abbia una squadra dei sogni: so che la Ferrari ha una storia unica in Formula 1. È una squadra per la quale sarebbe fantastico correre. Però, ho sempre detto a me stesso di voler essere semplicemente sulla macchina più veloce". Un chiaro messaggio a Maranello quindi: serve una macchina vincente per convincere Max al cambio di casacca.