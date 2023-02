Verstappen-Ferrari, niente da fare? Pilota 'pensa' al ritiro: 'Red Bull fino al 2028 poi...'

Max Verstappen non sembra intenzionato a restare in Formula 1 fino ai 40 anni. Il campione del mondo in carica di Red Bull, scuderia che dal 2026 avrà i motori Ford, ha ben in mente cosa vuole fare da grande: ecco la sua intervista alla Cnn.

Il pilota olandese ha parlato con gli americani a New York e nell'occasione, volgendo lo sguardo al suo futuro, ha fatto capire come la lontananza dalla famiglia a lungo andare potrebbe diventare un problema: “Il problema è che stiamo viaggiando così tanto e sta diventando sempre di più ... in pratica, la domanda è: 'Vale la pena passare così tanto tempo lontano dalla famiglia e dagli amici inseguendo più successo?'”.

Quindi Verstappen ha chiarito senza troppi giri di parole: “Voglio dire, ho già ottenuto tutto quello che volevo in Formula Uno. Ma so di avere un contratto fino al 2028. Avrò 31 anni. Sono ancora piuttosto giovane, ma come ho detto, voglio anche fare cose diverse nella vita”.

La sua non sembrerebbe essere una carriera flash tipo quella di Nico Rosberg, tra l'altro anche lui figlio d'arte, ma in ogni caso la possibilità di vedere un giorno Verstappen sul sedile della Ferrari F1 sembra davvero minima alla luce di tali dichiarazioni. Tra l'altro la Rossa di Maranello negli ultimi anni è senza dubbio divenuta meno appetibile rispetto un tempo, e prova ne è il fatto che Lewis Hamilton abbia deciso di rimanere in Mercedes, l'unico dei grandi campioni del mondo degli ultimi anni, ad eccezione appunto di Verstappen, a non sbarcare nel team del Cavallino Rampante.

In ogni caso l'olandese volante è pronto a vivere un nuovo campionato da protagonista a cominciare dal prossimo 5 marzo in Bahrain, così come da calendario ufficiale del mondiale di Formula 1 2023. "Vogliamo continuare a vincere – ha detto - quindi qualsiasi cosa verrà meno, ovviamente, sarà una delusione". Gli avversari sono avvisati.