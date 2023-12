'Verstappen in Ferrari? Mai direi mai'. Vasseur ammicca al campione del mondo

Mancano ancora tre mesi all'inizio del mondiale di Formula 1 2024 ma di fatto la nuova stagione è già cominciata. Messo in archivio il 2023 le scuderie sono al lavoro senza sosta per preparare al meglio la futura monoposto.

Come sempre i riflettori saranno puntati sulla Ferrari che dopo una SF-23 deludente, la peggiore degli ultimi 14 anni, punta a rialzare la testa, per lo meno ad iniziare la nuova annata così come si è concluso il 2023, con una vettura quindi più competitiva.

Il prossimo 13 febbraio sarà la data da segnarsi in rosso, giorno in cui verrà svelata la nuova monoposto: «Sono fiducioso – le parole di Fred Vasseur in occasione della festa di Natale di Maranello, come si legge sul Corriere della Sera - perché appena arrivato i primi sei mesi sono stati tosti. Ma abbiamo reagito. Mi dicevano: “alla Ferrari parti bene e poi finisci male”, e invece è successo l’opposto, non abbiamo perso la calma dopo gare durissime come Gedda o Melbourne. Abbiamo imparato la lezione affrontando la parte finale del campionato con la mentalità giusta, ci siamo presi dei rischi e siamo riusciti a tirare fuori un paio di decimi da tutto, vuol dire guadagnare 1-2 posizioni, stando attenti ai dettagli».

In ogni caso non sarà facile avere la meglio sulla Red Bull, scuderia che «domina perché è al limite in ogni area e noi dobbiamo portare avanti questa cultura, è il mio lavoro principale qui dentro», aggiunge Vasseur che poi accenna alla vettura 2024, «una rivoluzione non è possibile con le regole stabili, anche se cambieranno il 95% dei componenti. Restiamo concentrati sui noi stessi, i progressi sono buoni e la direzione è corretta, ma non guardiamo alla Red Bull».

Vasseur ha parlato anche del rinnovo di Leclerc con Ferrari, che sarebbe ormai pronto, così come quello di Carlos Sainz: «l’obiettivo è firmare prima dell’inizio del Mondiale, le discussioni sono cominciate un po’ in ritardo. Non c’è numero 1 o numero 2 – ha ribadito - lo abbiamo dimostrato a Singapore quando Charles si è messo al servizio di Carlos. E vogliamo continuare con questa filosofia, con due piloti forti».

E chissà che in futuro non possa sbarcare a Maranello Max Verstappen: «Mai dire mai, se lo chiedessi a 10 team principal sarebbero tutti contenti di averlo, ma ha un contratto lungo e non spreco energie a pensare ad altro se non a noi».

Quindi il team principal francese ha chiosato: «Obiettivo? Continuare a crescere. Lo sapremo in Bahrein dove siamo», aggiungendo: «A Natale non devo promettere niente, speriamo di fare ai tifosi un bel regalo di Pasqua».