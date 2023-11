Verstappen farebbe meglio a fermarsi: la Superlicenza sta costando un salasso a Red Bull

Continua la stagione magica di Max Verstappen, quello che diverrà forse il pilota più forte di tutti i tempi. Anche in Brasile, lo scorso weekend, l'olandese volante ha ottenuto la vittoria nella Sprint e nel Gp della domenica, raggiungendo quota 17 successi su 20 gare, con 19 podi.

Numeri impressionanti che tradotti fanno ben 524 punti ottenuti fino ad oggi. Ma non finisce qui perchè come da date del campionato di Formula 1 2023 al termine della stagione mancano ancora due appuntamenti, a cominciare dalla tanto attesa gara di Las Vegas in programma il prossimo 18 novembre, e quindi la passerella finale ad Abu Dhabi il 26 di questo mese.

Altri punti in ballo quindi che Verstappen vorrà ovviamente conquistare, ma che potrebbero costare molto caro alla Red Bull. Forse non tutti sanno che ogni stagione le scuderie devono rinnovare la superlicenza FIA che è uno strumento decisamente democratico: si paga un tot in base ai punti conquistati nell'annata precedente.

Il team di Milton Keynes, tenendo conto dei 500 e oltre punti di Verstappen, e tenendo conto del fatto che ad ogni punto si sborsano 2.100 euro, alla fine dovrà pagare più di un milione di euro. Se poi ci aggiungiamo i 258 punti conquistati da Perez, quindi altri 550mila euro, si capisce chiaramente come per Red Bull l'esborso non sia proprio pari a bruscolini.

La regola fu introdotta dalla Federazione Internazionale dell'Automobile più di una decade fa, quando si stabilì appunto che tutti i piloti iscritti al mondiale di Formula 1 dovessero pagare una tassa fissa, che ad oggi ammonta a 10.400 euro, più i fatidici 2.100 euro per ogni punto conquistato in campionato.

Essendo Verstappen una macchina da guerra a Red Bull andrà la fetta maggiore della torta, e se Verstappen e Perez dovessero fare doppietta a Las Vegas e ad Abu Dhabi, alla fine l'esborso totale arriverebbe a superare gli 1,8 milioni di euro.

Fino ad oggi nessuna scuderia era mai arrivata a pagare così tanto anche perchè, durante i periodi d'oro della Mercedes di Hamilton dominante o della Ferrari di Schumacher (giusto per non scomodare la McLaren di Senna e Prost), non vi erano così tante gare e soprattutto così tanti punti in ballo.