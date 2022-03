Verstappen diventerà il secondo pilota più pagato di sempre in Formula 1

Con la vittoria del Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2021, la carriera di Max Verstappen ha subito l’ennesima brusca impennata. Il pilota in forza alla Red Bull, in occasione del GP di Abu-Dhabi, urlò amore incondizionato alla sua scuderia e la promessa di continuare a lungo con il team con sede a Milton Keynes.

Il mondo del motosport non è secondo ad altre realtà sportive quando si parla di salari, e ovviamente un Campione del Mondo, soprattutto colui che è riuscito a detronizzare Lewis Hamilton, non poteva che ricevere un adeguamento dello stipendio. Red Bull Racing aveva iniziato da tempo le discussioni con Verstappen in merito al prossimo rinnovo per prolungare l’amore tra le due compagini. La conferma è arrivata proprio nelle scorse ore da parte del pilota che ha annunciato il prolungamento del contratto con il team fino al 2028 con uno stipendio che dovrebbe aumentare sino a circa 40 milioni di euro all'anno.

L’obiettivo sarebbe quello di adeguare l’emolumento allo stipendio di Hamilton, attualmente paperone della Formula 1 grazie anche ai 7 titoli portati a casa insieme a Mercedes. Si tratta dunque di un aumento non indifferente e che sottolinea il reciproco interesse da parte della scuderia di Milton Keynes a proseguire i rapporti con il fenomeno olandese che dovrà impegnarsi duramente per riconfermare il titolo quest’anno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo importante aumento rispetto al precedente salario di circa 22 milioni di euro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.