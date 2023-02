Verstappen dirà addio alla Formula 1 nel 2028? Il futuro del campione del mondo

Che piaccia o meno, Max Verstappen è il fenomeno da battere nell'attuale panorama di Formula 1. Il talento in forza alla Red Bull Racing, infatti, è reduce da due titoli piloti consecutivi e non è detto che il suo futuro sia ancora a bordo di una monoposto.

Circa un anno fa RB e Max Verstappen hanno ufficializzato un rinnovo, attualmente il più lungo all'interno del paddock, sino al 2028 a circa 40 milioni di euro annui. I piani del team di Milton Keynes, che ha rinnovato anche il contratto di Perez sino al 2024, vedono nel pilota olandese il vero pilastro della scuderia, colui che dopotutto ha riportato a Red Bull il titolo mondiale.

Ad ogni modo, il futuro del campione del mondo potrebbe essere lontano dalla Formula 1. In un'intervista per CNN, infatti, l'olandese è stato piuttosto chiaro alla domanda se gli piacerebbe o meno diventare Team Principal: "Se un domani mi piacerebbe diventare team principal? No, per nulla. Ho già raggiunto quello che volevo ottenere in Formula 1 e questo renderà più semplice la decisione sul mio futuro. Ho un contratto fino al 2028, che scadrà quando avrò compiuto 31 anni, e anche se sarò ancora giovane non nego di aver intenzione di fare cose diverse nella mia vita. Mi piacciono anche altri tipi di sport motoristici come le corse di Endurance. La Formula 1 ha occupato gran parte della mia vita per tanto tempo. Si deve viaggiare molto e in futuri potrebbero esserci sempre più Gran Premi. A quel punto dovremo chiederci se puntare ad ulteriori vittorie valga o meno la pena di trascorrere così tanto tempo lontani da famiglia e amici."

