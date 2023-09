Verstappen 'deluso' dal rinnovo di Hamilton: 'Lo voleva in Red Bull solo per batterlo'

Dopo mesi di indiscrezioni, rumors e trattative, alla fine Lewis Hamilton ha ufficialmente rinnovato il contratto con Mercedes. Il pilota 7 volte campione del mondo resterà con le frecce d'argento fino ai 40 anni, pronto a riconquistare un nuovo titolo mondiale.

Sulla sua strada troverà ovviamente Max Verstappen, pilota che forse diverrà il più forte di sempre, e che secondo l'ex iridato e figlio d'arte Jacques Villeneuve, avrebbe voluto sfidare a viso aperto proprio la stella di Stevenage.

Parlando in occasione di un evento Heineken che si è tenuto a Zandvoort negli scorsi giorni, ha confessato: “Penso che Max probabilmente avrebbe voluto Hamilton al suo fianco – si legge su Formulapassion.it - per dimostrare al mondo di poterlo battere. Ma non sono sicuro che questo desiderio abbia incontrato la volontà della Red Bull”.

Da tempo scuderie e addetti ai lavori sembrano lamentarsi per il monologo Red Bull, ma secondo Villenueve tale polemica avrebbe poco senso; tra l'altro la Formula 1 è ricca di precedenti “cicli” in cui a dominare è stata una sola monoposto: “Verstappen è semplicemente il migliore degli altri e questo è quanto. Non ha senso dire che il suo dominio è dannoso, la gente dovrebbe essere felice e orgogliosa di quanto sta facendo. Una volta a vincere c’era Lewis e la Mercedes e nessuno si lamentava. Perché non si lamentavano delle vittorie di Lewis, ma ora lo fanno per Max? Non capisco“.

In ogni caso per Villeneuve quello attuale non è un dominio di un team: “Ma è il dominio di Max. La F1 non è mai stata così ravvicinata, a volte dal primo al ventesimo c’è solo 1 secondo o 1″2 e non è mai accaduto nella storia. E la gente si lamenta”.

Sul compagno di scuderia Perez, che Marko ha confermato per il 2024 ma che sembra destinato all'addio alla Red Bull: “Nelle prime gare Perez è stato all’altezza di Max, se non leggermente meglio. Ma Max lavora e riesce a cucirsi addosso la macchina e a quel punto schiaccia Perez. Alla Red Bull non importa del secondo pilota, hanno Max. Lui può vincere e loro sono davanti. Stanno ottenendo quel che vogliono anche a livello di immagine. Perché mai dovrebbero ingaggiare un giovane che vuole dimostrare di essere il nuovo campione del mondo e causare problemi?”.

Villeneuve ha quindi concluso dicendo: "Verstappen sarà sempre competitivo. Al momento la macchina gli si addice, ma anche perché sta lavorando con la squadra per costruire una macchina che sia come una seconda pelle. Salta in macchina e non deve nemmeno pensare".