Verstappen cuore d'oro: oggi in pista in favore dell'Emilia con il Gp Imola sim racing

Max Verstappen ha deciso di organizzare un Gran Premio virtuale in favore dell'Emilia Romagna. Come è ben noto, il Gp di Imola è stato ufficialmente annullato a seguito dell'alluvione che ha devastato la nostra penisola in particolare nelle zone di Ravenna, Forlì, Cesena e Faenza.

Per sostenere le terre alluvionate, e nel contempo per coltivare la sua grande passione per i simulatori di guida, (si era parlato addirittura di un simulatore installato sul suo jet privato), il due volte campione del mondo di Formula 1 ha deciso di organizzare una versione virtuale del Gp di Imola.

Obiettivo, offrire un po' di intrattenimento in un giorno in cui si sarebbe dovuto correre, e nel contempo, sostenere le vittime dell'alluvione. "Mercoledì pomeriggio – le parole di Atze Kerkhof, direttore del Team Redline, società di simulazione di Verstappen, a Motorsport.com - abbiamo saputo che l'evento di Imola non si sarebbe più svolto, così a Max è venuta l'idea di organizzare una gara virtuale che colmasse il vuoto per i fan, ma che fosse anche in grado di creare un po' di consapevolezza su ciò che sta accadendo in Emilia Romagna e cercare di sostenere le persone colpite dal maltempo. Quindi l'idea è davvero guidata da Max stesso".

E ancora: "Max stesso parteciperà, ovviamente, così come alcuni piloti del Red Bull Junior Team, tra cui Enzo Fittipaldi, Ayumu Iwasa, Arvid Lindblad, Jak Crawford e Isack Hadjar. Avremo anche alcuni altri piloti della Formula E, come Antonio Felix da Costa e Oliver Rowland. Parteciperanno anche il tre volte campione Supercars Shane van Gisbergen e il membro della William Driver Academy, Luke Browning. Quindi ci sono alcuni nomi piuttosto interessanti".

Prenderanno parte all'evento anche Felipe Drugovich e Jack Doohan, rispettivamente pilota di riserva di Aston Martin e Alpine. "E questo ovviamente continua a crescere, visto che abbiamo organizzato tutto all'ultimo minuto. Siamo in contatto con altri piloti, ma non sappiamo ancora se parteciperanno o meno. Penso che la griglia sarà composta da circa venticinque o trenta piloti".

In merito alle gare, si tratterà di quattro diverse sfide con 4 auto differenti: "Una gara sarà con una Formula 3, una con una Formula Ford, una con una Mazda MX-5 e una con una Toyota GR86. Quindi ci sarà un mix di auto. Queste sono state scelte da Max perché sono auto che non sono difficili da imparare nel gioco, sono abbastanza divertenti da guidare e dovrebbero creare delle belle gare per gli spettatori. Avremmo potuto scegliere anche una Formula 1 o una GT3 in iRacing, ma richiedono molto tempo per imparare la versione di gioco dell'auto e forse le gare non sono così competitive. Max voleva quindi che le gare fossero davvero competitive per tutti e belle da vedere, ed è per questo che ha scelto queste auto".