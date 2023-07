Verstappen come Senna? Berger: 'Il primo in 30 anni a essere paragonato ad Ayrton'

Dove può arrivare Max Verstappen? In molti se lo stanno domandando in queste settimane e la risposta è una sola: in altissimo, a cominciare dal terzo mondiale ormai già in bacheca.

Sono tanti quelli convinti all'interno del circus e fra gli addetti ai lavori, che Max Verstappen diventerà il più forte di tutti i tempi, e a parlare per lui sono i numeri. Oltre al futuro terzo mondiale, il campione del mondo olandese ha totalizzato 41 vittorie, traguardo che lo fa entrare di diritto nell'olimpo della Formula 1 assieme a veri e propri mostri sacri come Ayrton Senna.

E a proposito del mito brasiliano sono tanti coloro che vedono similitudini fra i due, e a riguardo Gerhard Berger, ex pilota di Ferrari e McLaren ha spiegato: “Verstappen in effetti è il primo pilota in 30 anni a essere messo sul gradino più alto insieme a Senna – le parole del 63enne tirolese ai microfoni di OE24 – gli ingredienti sono molto simili in entrambi, mentre Senna aveva ancora quel fascino speciale che non ho visto in nessun altro. Il modo sportivo e maturo con cui Max si presenta potrebbe metterlo sullo stesso piano di Senna“.

A settembre Max Verstappen compirà 26 anni, e sarà a circa due mesi dal suo terzo titolo iridato, un traguardo incredibile non riuscito neanche a Senna, che vinse il suo terzo mondiale a 27 anni. Michael Schumacher ci mise invece 31 anni, mentre Lewis Hamilton, reduce da un durissimo team radio in Austria, ce ne mise 30.

L'unico che riuscì a fare meglio è stato Sebastian Vettel, quattro volte vincitore del mondiale, laureatosi tricampione nel 2012, all'età di 25 anni. Ovviamente è sempre complicato fare paragoni fra piloti, soprattutto se di epoche estremamente distanti come appunto Verstappen e Senna: da una parte la potenza controllata, la sicurezza, l'elettronica, dall'altra la spregiudicatezza, il rischio, la pericolosità e la leggerezza, ma è anche vero che alla fine parlano i numeri e fino ad oggi l'olandese volante, come spiegato poc'anzi, si sta dimostrando all'altezza dei grandissimi: tutto il resto è noia.