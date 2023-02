Verstappen: 'Canone da pagare alla FIA? Assurdo'. Ecco la cifra enorme che deve il pilota

Max Verstappen ha esternato tutto il suo disappunto nei confronti del canone che l'olandese campione del mondo 2021 e 2022 deve alla FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile. Forse non tutti sanno che ogni pilota deve pagare una somma in base ai punti ottenuti in stagione e ovviamente l'Olandese Volante è quello con la cifra più alta.

“E' assurdo” ha commentato lo stesso pilota della Red Bull, e del resto non ha proprio tutti i torti. Sia chiaro, stiamo parlando di persone che percepiscono stipendi molto importanti, ma in ogni caso la cifra non è così leggera. Si calcola infatti che ogni pilota iscritto al campionato del mondo di Formula 1 debba pagare una quota all'organo di governo per partecipare al mondiale che è pari a 10.400 euro di fisso più altri 2.100 euro per ogni punto ottenuto nel precedente campionato.

Visto che il buon Max ha chiuso il mondiale 2022 con ben 454 punti all'attivo, è facile fare subito il calcolo e arrivare alla cifra di 963.800 euro, quindi poco meno di un milione di euro. "Penso che la somma sia assurda", ha dichiarato Verstappen parlando con i tedeschi di Motorsport-Total, e ancora: "Non credo sia giusto che dobbiamo pagare così tanto. Non è così in altri sport. E ci sono sempre più gare".

Secondo quanto riferito da Racingnews365, tale somma dovrebbe comunque essere compensata dalla sua scuderia, la Red Bull, così come specificato anche dal consigliere del team Helmut Marko: "Temo che dovremo pagare”. Dopo Max Verstappen, con 454 punti e 963,800 euro, si è piazzato Charles Leclerc che invece ha portato a casa 308 punti per una somma di 657.200 euro. Perez in terza posizione con 305 punti e 650.900 euro, mentre Russell ha ottenuto la medaglia di legno con 275 punti e 587.900 euro. Infine, a completamento della Top 5, Carlos Sainz Junior con 246 punti e 527mila euro.

Intanto, in attesa dell'inizio della nuova stagione, le varie scuderie hanno sfoggiato i loro bolidi, a cominciare dalla Ferrari SF-23 che ha presentato ufficialmente la sua vettura di colore rosso con inseriti neri, sulla falsa riga di quella della passata stagione. Molto interessante anche la Mercedes W14, che ha mostrato un curioso logo disallineato sul muso.