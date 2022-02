Anche le versioni Competition della BMW M8 ricevono il restyling estetico per il 2022

All’apice della gamma BMW c’è la Serie 8, la sportiva GT che per il 2022 ha ricevuto un restyling che interessa il lato estetico e la dotazione di bordo. Ebbene, a distanza di qualche giorno, BMW ha annunciato il restyling anche per le tre declinazioni più pepate della Serie 8, ossia M8 Competition Coupé, Cabriolet e Gran Coupé.

Le novità ci sono ma serve un occhio attento per notarle. A livello estetico arrivano gli inserti in tinta nera Shadow Line, mentre i gruppi ottici anteriori sfruttano la tecnologia BMW Laser con Selective Beam. La carrozzeria può essere verniciata con otto nuove tinte, 4 metallizzate e 4 opache. Le comprendono lo Skyscraper Gray metallic, il Brroklyn Gray metallic, Isle of Man Green metallic, Tanzanite Blue metallic, mentre quelle opache sono il Frozen Pure Gray metallic, il Frozen Deep Gray metallic, il Frozen Deep Green metallic e il Frozen Tanzanite Blue metallic.

Inoltre, a contrasto con le nuove tinte carrozzeria, ci sono nuovi cerchi in lega da 20 pollici di diametro declinati con diverse tipologie di design, tra i quali spicca un modello con tinta bi-colore. All’anteriore calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S con misure 275/35 all'anteriore, e 285/35 al posteriore. Per quanto riguarda l’impianto frenante invece, i clienti potranno optare anche per un sistema con dischi in carboceramica M Carbon.

Le altre novità di trovano all’interno, che fanno un ulteriore step in avanti a livello tecnologico, con l’adozione del BMW Live Cockpit Professional, che sfrutta un nuovo schermo da 12,3 pollici touchscreen per gestire l’infotainment della vettura, che implementa il BMW Intelligent Personal Assistant assieme agli altri sistemi di assistenza alla guida.

I materiali utilizzati per rivestire l’abitacolo rimangono di primordine, con pelle Merino e Alcantara, a cui si aggiunge un nuovo abbinamento cromatico Black/Sakhir Orange che interessa i sedili M Carbon e i pannelli delle portiere.

Sotto al vestito la meccanica non cambia, e si affida al propulsore biturbo da 4.4 litri V8 con 625 CV e 750 Nm di coppia, che trasferisce la sua potenza su tutte e quattro le ruote grazie alla trazione integrale BMW xDrive attraverso il cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti. Ciò permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi per le versioni Coupé e Gran Coupé, che diventano 3,4 secondi nel caso della Cabrio.

Inoltre ogni variante della M8 Competition adotta sospensioni con taratura specifica, che può essere ulteriormente modificata dal pilota attraverso lo schermo dell’infotaiment, che permette di regolare anche la risposta del pedale del freno e dell’acceleratore, dello sterzo, del sistema di trazione integrale xDrive e dei vari controlli elettronici.

L’arrivo nelle concessionarie e il prezzo di listino non ancora noti, ma verranno annunciati nei prossimi giorni. Nel frattempo vi consigliamo di dare uno sguardo alla mostruosa M8 Competition da 900 CV di Steve Dinan. Se invece preferite vederla in azione, non perdetevi questa sfida tra sorelle: una drag race tra M8 Competition, M5 Competition e M5 CS.