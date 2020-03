Ecco il vero segreto della Tesla Model Y rispetto a Model S, 3 e X

La nuova Tesla Model Y ha un dispositivo che nessun'altra vettura di Elon Musk possiede, e potrebbe trattarsi di un vero Game Changer. Pensiamo alla pompa di calore di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa.

Il "segreto" della Model Y era già stato svelato nelle scorse settimane, ora però Erik Strait - lo stesso che ci ha mostrato le differenze fra Model Y e Model 3 nel tunnel centrale - ha realizzato un video mostrandoci proprio la novità Tesla 2020, che non va assolutamente presa sottogamba. Si tratta infatti di un dispositivo a suo modo rivoluzionario, secondo Elon Musk "ingegneria di un altro livello", dovuto al suo team che questa volta si sarebbe davvero superato.

Rispetto alle classiche resistenze, presenti su Model X, 3 e S, la nuova pompa di calore sarebbe più efficiente ben 3 volte di più, questo rende possibile il riscaldamento delle batterie in Paesi in cui il clima è particolarmente freddo, un semplice escamotage per non perdere autonomia a causa delle basse temperature. Negli anni infatti Tesla è stata accusata di costruire vetture "con la California in mente", senza pensare al resto del mondo; ora la Model Y rappresenta un bel taglio con il passato. Speriamo di vedere la nuova pompa di calore anche su altre vetture del marchio.