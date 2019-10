E' tutto vero! BMW ha seriamente intenzione di lanciare M3 e M4 con queste griglie giganti

Durante lo scorso mese di Settembre, al Salone di Francoforte, BMW aveva affermato in modo deciso di vole proporre vetture dalle caratteristiche estetiche particolarmente distintive, presentando concept a supportare la tesi.

In particolare lo testimoniava il Concept 4, dotato di una griglia anteriore a dir poco enorme, per fare un eufemismo. Una caratteristica impareggiabile pure dal grosso SUV X7, dotato ovviamente di forme più generose. A quanto pare non si trattava soltanto di pazzi disegni da Salone dell'Auto, le intenzioni erano serie.

Infatti da una foto trapelata, e visibile in fondo alla pagina, è possibile notare la "feature" utilizzata per le nuove M3 ed M4 in arrivo nel 2020. Lo scatto deriva da una fonte piuttosto prolifica, la quale aveva già effettuato scatti della parte posteriore delle auto in questione pochi giorni fa, postandole poi in seguito sul forum Bimmerpost.

Certamente fino al reveal ufficiale non possiamo non prendere in considerazione l'idea che si tratti di immagini fake, ma al contempo non sembrano affatto esserlo sia perché combacia con le forme mostrate sul concept di Francoforte, sia perché non si allontana da alcuni prototipi di BMW camuffati e beccati mentre giravano in fase di test.

Noi dal nostro canto non possiamo fare altro che attendere sviluppi, ma nel frattempo la casa automobilistica tedesca ha lanciato la BMW Serie 2 Gran Coupe, versione lussuosa e super accessoriata della Serie 2, e anche una M8 Competition, la quale offre prestazioni superiori a quelle dichiarate dallo stesso produttore. Per concludere vi informiamo che i bavaresi si muovono in prima linea per quanto riguarda le alimentazioni alternative, è per questo motivo attesa per il 2021 una nuova Serie 1 completamente elettrica.