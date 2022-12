La nuova vernice Rosso Ciliegia Scuro della Tesla Model Y fotografata dal vivo

Lo scorso 21 ottobre vi abbiamo raccontato di come Tesla fosse pronta a lanciare due nuove colorazioni per la Model Y costruita a Berlino, il Rosso Ciliegia Scuro e l'Argento Mercurio. Abbiamo visto le foto promozionali create da Tesla, ora però qualcuno ha fotografato il colore Midnight Cherry dal vivo, presso la Giga Berlin.

Per anni Tesla è riuscita a offrire solo cinque colorazioni standard, sia per le sue vetture fabbricate negli USA che le sue vetture Made in Shanghai. Con la Giga Berlin Elon Musk aveva intenzione di espandere la palette cromatica aprendo addirittura un Paint Shop interno, capace di promettere agli utenti una personalizzazione massima (la Giga Berlin di Tesla avrà un enorme Paint Shop).

Non siamo ancora arrivati a questo livello, però è un primo passo: le due colorazioni arrivate a Berlino sono davvero particolari e inedite per Tesla, che però si è vista costretta ad alzare i prezzi. Se per il rosso prima si spendevano 2.000 euro, ora 3.200 euro, per il precedente grigio bastavano 1.600 euro, ora 2.000 euro.

È però il prezzo della novità... non vediamo l'ora di vedere per strada una nuova Model Y Rosso Ciliegia Scuro, nel frattempo un nuovo utente Tesla ha pubblicato su TFF Forum l'immagine di una portiera posteriore proprio in colorazione Midnight Cherry e l'effetto è davvero niente male. Quando arriveranno le prime Model Y di questo colore? A quanto pare le prime consegne sono previste per l'estate del 2023, l'Argento Mercurio invece dovrebbe essere disponibile qualche settimana prima.