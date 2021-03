La verità di Vettel sulle Ferrari vendute: 'Nessun grande segreto'

A metà febbraio 2021 ha fatto notizia la scelta di Sebastian Vettel di vendere, dopo il recente “divorzio” con la Scuderia Ferrari di F1, le auto del cavallino rampante della sua collezione personale. Una sorta di “vendetta”, di liberazione dopo una stagione sotto tono? Non proprio in realtà, a dirci la verità è Vettel in persona.

Dopo la presentazione ufficiale del Team Ferrari F1 2021, sappiamo con certezza che Vettel è stato sostituito con Carlos Sainz, mentre lui è passato alla Aston Martin. Un regolare passaggio di consegne, con la vendita delle Ferrari personali che però ha instillato più di un dubbio nella mente dei fan.

Ora però a parlare è proprio il pilota: “Cosa c’è dietro quella scelta? A esser sincero una semplice voglia di far spazio nel mio garage. Ho una vita molto impegnata e non ho molto tempo per divertirmi, per guidare senza pensieri, così ho pensato di vendere buona parte della mia collezione. Non c’è nessun segreto dietro, nessun risentimento.”

Ricordiamo velocemente che Vettel ha ceduto una Ferrari Enzo del 2004, una F50 del 1996, una iconica Ferrari LaFerrari, una Ferrari F12tdf, una Ferrari 458 Speciale così come anche una BMW Z8 Roadster e una Mercedes SLS AMG Gullwing. Auto per un valore totale di circa 5 milioni di euro.