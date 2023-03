La verità dietro il tragico incidente della Tesla Model Y cinese: l'auto non ha colpe

Lo scorso mese di novembre vi abbiamo parlato di un incidente spaventoso avvenuto in Cina (Tesla Model Y impazzita uccide due persone), il quale aveva coinvolto una Tesla Model Y fuori controllo. Ebbene oggi le indagini sono in grado di darci qualche dettaglio aggiuntivo.

Inizialmente sono state diverse le ipotesi: qualcuno ha provato a dare la colpa ad Autopilot, altri hanno puntato il dito contro un malfunzionamento del freno, ora però i dati rinvenuti a bordo del veicolo fanno un po’ di chiarezza sull’accaduto. La “scatola nera” della Model Y ha detto chiaramente che Autopilot non era in funzione, che il pedale del freno non è mai stato schiacciato (nel video non si vedono mai le luci rosse del freno accendersi), mentre l’acceleratore è stato premuto fino al 100%. La dinamica dunque è ora un po’ più chiara: il conducente ha semplicemente confuso i pedali e schiacciato quello sbagliato.

Sopravvissuto all’incidente, l’uomo di 55 anni a bordo del veicolo ha dichiarato subito di aver premuto il pedale del freno ma che nonostante questo la macchina avesse comunque accelerato. Per questo motivo molti avevano ipotizzato un malfunzionamento dell’impianto frenante, così però non è stato. Come purtroppo spesso capita, è possibile che su una vettura elettrica, o comunque con cambio automatico con due soli pedali, si faccia confusione e se ne prema uno convinti di schiacciare l’altro.

Un errore in questo caso fatale costato la vita a una persona (inizialmente si è parlato di due morti, poi il bilancio è sceso a uno solo). Ricordiamo che per circa due chilometri e mezzo la Tesla Model Y ha dribblato il traffico toccando punte di 164 km/h, con l’accaduto che è stato dettagliatamente filmato da numerose telecamere a circuito chiuso presenti lungo il tratto di strada interessato (e sì, in Cina ci sono telecamere ovunque). Ci tocca dunque parlare dell’ennesimo errore umano: la NHTSA americana ci ricorda che ogni anno si potrebbero evitare circa 16.000 incidenti dovuti alla confusione dei pedali, è un evento che avviene più spesso di quanto possiate immaginare…



A proposito di Tesla, la Model Y è stata l'auto elettrica più venduta in Italia a febbraio 2023, capace di sorpassare anche la Fiat 500.