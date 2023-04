Verifica copertura assicurativa: come controllare in maniera veloce e gratuita

Come facciamo a verificare che un'auto sia coperta sul fronte assicurativo? Questo è un quesito abbastanza comune fra gli automobilisti, che possono avere dei dubbi sulla propria vettura, su quella di uno dei propri familiari oppure su auto terze, con cui magari hanno avuto un incidente. Proviamo a rispondere.

Per scoprire se un'auto è coperta o meno da un'assicurazione basta utilizzare Il Portale dell'Automobilista, uno strumento ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il sito web è accessibile da laptop e desktop, si può ovviamente aprire la pagina dedicata anche su smartphone ma la visualizzazione non viene adattata - motivo per cui possono venire in nostro soccorso le app di cui parleremo a breve.

Sfruttando lo strumento Verifica Copertura Assicurativa RCA del Portale dell'Automobilista possiamo scoprire facilmente se un veicolo a quattro ruote o un ciclomotore è coperto da assicurazione oppure no. Dopo aver scelto VEICOLO basta selezionare la tipologia di nostro interesse e immettere la targa, scegliendo invece CICLOMOTORE ci serve la targa e il numero CIC (il codice identificativo del ciclomotore).

Come anticipato sopra, il Portale dell'Automobilista non è ottimizzato per l'utilizzo in mobilità, potete però sfruttare delle app sia su Android che iOS. Esistono diverse opzioni su entrambe le piattaforme, alcune però sono a pagamento (nel senso che dovete acquistare l'app per utilizzarla, quindi fate attenzione), pensiamo soprattutto a nomi come Targa Scan, Scanner Veicoli, Infotarga, Altolà e Verifica RCA Italia. Utilizzare il Portale dell'Automobilista resta in ogni caso, secondo noi, la soluzione migliore: è gratuita e ufficiale, offerta direttamente dal MIT.