Anche i veri piloti NASCAR ragequittano: Bubba Wallace molla la gara virtuale

Di norma uno sportivo non molla la competizione nel pieno del suo svolgimento dopo un momento di frustrazione. Nei videogiochi? Tutta un'altra storia. Chiunque abbia giocato ad un fps sa che basta poco per sfuriare e decidere di abbandonare una partita. È quello che ha fatto il vero pilota NASCAR Bubba Wallace durante una competizione di SimRacing.

Wallace stava partecipando ad una tappa dell'eNASCAR iRacing Pro, una competizione che vede gareggiare tra loro veri piloti e professionisti del SimRacing. Questo circuito di gare virtuali è diventato estremamente popolare in America per via della quarantena. Siccome vere gare non ci sono, la Fox sta trasmettendo tutte le tappe del torneo, che a livello d'ascolti stanno pure macinando record su record.

Durante l'ultima gara è successo un fatto peculiare. Bubba Wallace, che non è un improvvisato ma un vero pilota professionista, ha abbandonato la competizione nel pieno del suo svolgimento dopo aver sfuriato. Insomma, quello che in gergo i videogiocatori chiamano "rage-quittare".

Il motivo di tanta frustrazione? Un altro concorrente lo ha speronato più volte, facendogli perdere posizioni. "That's it, that's why I don't take this s**t seriously", ha aggiunto Bubba Wallace prima di fermare il gioco e interrompere lo stream. Peccato che i suoi sponsor non abbiano apprezzato per nulla e abbiano deciso di mollarlo.

Wallace ha rincarato la dose anche su Twitter dopo aver notato il numero elevato di menzioni ricevuto. "Bahahaha ho rovinato la giornata a così tante persone per aver mollato... un videogioco. Bahahaha. Un videogioco. La vita in quarantena è dura". Insomma, il pilota non sembra prendere molto seriamente il SimRacing.