Verge TS, la moto elettrica da 1.000 Nm di coppia presentata a EICMA 2019

Provate a immaginare: state guidando una nuova moto elettrica con ben 1.000 Nm di coppia istantanea, quali emozioni riuscireste a provare? Beh è ciò che si può sperimentare salendo sulla Verge TS, una moto che sembra uscita dal mondo di Tron - e che invece si può ammirare a EICMA 2019 a Milano.

La compagnia finlandese ha presentato la sua nuova moto che prende il nome dal suo designer, Teemu Saukkio. Precedentemente chiamata RMK E2, questa nuova Verge TS offre un motore elettrico da 80kW, equivalente a 107 CV. Una potenza che potrebbe non sorprendere più di tanto, molto simile a quella offerta dalle moto elettriche Zero SR/F, è più la coppia che fa venire i brividi: 1.000 Nm subito disponibili, bisogna dunque fare attenzione con la manopola “del gas”.

Chissà se per le manovre a bassa velocità ha una Modalità Parcheggio come la nuova Energica Ego 2020, che limita la velocità a 2,8 km/h e la coppia a 50 Nm... Provate a immaginare cosa succederebbe nel caso in cui, in un parcheggio con altre auto accanto, vi partissero 1.000 Nm sotto il sedere: piccolo spoiler, succederebbe un disastro, qualcuno potrebbe anche farsi molto male.

Esattamente come avveniva con le moto di Tron inoltre, il centro della ruota posteriore è magicamente vuoto, ci troviamo dunque di fronte a una delle moto elettriche 2020 più interessanti viste sinora.