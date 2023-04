La vera storia dell'Honda Pacific Coast: per 20 anni abbiamo creduto ad una leggenda

L'Honda Pacific Coast è stata una delle moto più vendute fra la fine degli anni '80 e gli anni '90. A colpire fu il suo design decisamente innovativo, nonché le numerose tecnologie a bordo. Ma negli ultimi 20 anni abbiamo creduto ad una leggenda.

Si è sempre pensato, infatti, che l'Honda Pacific Coast fosse stata realizzata dalla divisione auto di Honda con l'obiettivo di attirare gli automobilisti verso il mondo del motociclismo: in realtà non è andata proprio così.

Fra le caratteristiche principali della Pacific Coast 800 vi era il motore completamente chiuso, non esposto, soluzione che nessuna due ruote aveva adottato fino ad allora. La moto era completamente ricoperta dalla sua carrozzeria/carena, nascondendo tutte le parti meccaniche ed elettriche.

Sembrerebbe quindi una motocicletta disegnata da dei progettisti di auto, e la credenza popolare voleva che a realizzarla siano stati i designer di Honda e precisamente della divisione Acura.

La casa automobilistica nipponica è sempre stata all'avanguardia, come dimostrato anche dalla PC, e per il futuro potrebbe decidere di lanciare un'auto elettrica Sony-Honda, con una PS5 a bordo, ma la Pacific Coast non venne disegnata dai designer delle 4 ruote.

Tale credenza popolare è stata infatti smentita dagli stessi manager giapponesi. Jalopnik ha contattato la divisione Powersports di Honda e il rappresentante del brand, che faceva parte del team di lancio della PC800, ha spiegato che la due ruote è stata progettata interamente dalla divisione moto di Honda: “Posso confermare che il design è stato realizzato dal personale motociclistico in Giappone. Niente Acura o Honda Auto. Questa voce probabilmente è circolata perché inizialmente è stato costruito il modello in argilla utilizzando uno degli studi automobilistici”.

Resta comunque un'altra domanda importante: per chi era destinata la Pacific Coast di Honda? Anche in questo caso a svelare l'arcano è stato l'uomo Honda, che ha raccontato: “Quello che posso dirti è che originariamente la PC800 era destinato a introdurre nuovi motociclisti nel motociclismo. Persone che non prenderebbero in considerazione una motocicletta a causa degli inconvenienti come manutenzione, rimessaggio, protezione dal vento, quindi il design è più simile a un'auto. La plastica racchiudeva tutto di modo che fosse più facile da pulire e il pensiero all'epoca era che il cliente target non fosse un meccanico, quindi vedere il motore sporgere poteva sembrare intimidatorio. Aveva un grande baule per facilitare il trasporto delle cose, senza bisogno di allacciare nulla. Ampio parabrezza/carenatura per proteggere dagli elementi. Tutto è stato progettato pensando a questo potenziale cliente”.

L'azienda giapponese lanciò sul mercato la Pacific Coast nel 1989, per poi ritirarla 9 anni dopo, nel 1998, modello che restò impresso nell'immaginario collettivo. Sembrano passati anni luce da quei magici anni e vi basti pensare che per il 2024 Honda lancerà un modello a idrogeno in Giappone e negli Stati Uniti.