La vera rivoluzione elettrica? Con EV compatti e accessibili, GM è sicura

A fine 2023 la nuova mobilità elettrica suscita tantissima curiosità da parte del pubblico, molti utenti però non possono ancora permettersi di fare il salto (il 75% degli italiani non cambierà auto nel 2024), non a caso il CEO di GM esplicita una verità che già conosciamo: saranno i modelli compatti a rivoluzionare il mercato.

Mary Barra, CEO di General Motors (GM), si è detta molto delusa dalla produzione di veicoli elettrici di quest'anno a causa delle varie restrizioni attive negli USA. Allo stesso tempo però la top manager si è detta sicura che le "piccole EV" in arrivo sul mercato saranno parte di una rivoluzione. In casa GM si pensa soprattutto a Equinox e Bolt, vetture compatte che saranno anche accessibili in termini di prezzo.

Guardando alle vendite delle auto GM basate su tecnologia Ultium, la società ha piazzato 4.222 unità nel terzo trimestre del 2023, nulla a che vedere con le 15.835 Bolt EV/EUV. Sono numeri ancora risicati, soprattutto per gli USA, parliamo in ogni caso del +200% rispetto alle consegne del Q2 2023, che erano state 1.395 per le nuove Ultium. Il mercato cresce, con lentezza ma cresce, e saranno le compatte e ultra compatte a far innalzare le vendite dei prossimi anni, la Barra è praticamente sicura.

Lo stesso fenomeno dovrebbe avvenire in Europa, dove l'attuale mercato è gonfiato da SUV di grossa stazza e berline premium. La gente ha bisogno di piccole auto elettriche da usare in città, motivo per cui i quadricicli come la Citroen Ami e la nuova Fiat Topolino vista a EICMA 2023 stanno vendendo decine di migliaia di unità solo in Italia. La nuova Citroen e-C3 da 25.000 euro darà una bella sferzata al mercato, ancor di più faranno la nuova Panda elettrica ed EV compatti come la nuova Volkswagen ID.2 attesa per il 2025. I produttori sono incredibilmente in ritardo con le auto compatte elettriche, la stessa Tesla ha creato una corsia preferenziale per il Cybertruck anziché lanciare globalmente la tanto attesa Model 2 da 25.000 dollari. Una cosa è certa: entro il 2035 ci saranno decine di nuovi modelli compatti alimentati a energia elettrica, c'è solo da pazientare. I produttori hanno meno pazienza, perché di anno in anno perdono sempre più denaro, ma anche a loro tocca aspettare...