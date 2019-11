In attesa di quella vera, ecco il modellino ufficiale della Opel Corsa da 3,5€

In attesa della Oper Corsa vera e propria, sul sito Opel Collection ha già fatto la sua comparsa il modellino della vettura. La Oper Corsa in questione è in scala 1:55, si può scegliere tra diversi colori (come per l'auto vera) e costa davvero poco. Per i collezionisti è già un must.

Un modellino economico, ma con un'attenzione puntuale per i dettagli. Obiettivo: mantenere inalterate le linee originali della Opel Corsa. I colori disponibili sono ben quattro: Summit White, Orange Fizz, Peperoncino Red e Voltaic Blue. In tutti i casi il tettuccio e gli specchietti sono nero opaco.

Il prezzo? Appena 3.5€, con 14 euro ve le portate a casa tutte. Sul sito Opel Collection sono in vendita decine di altri gadget brandizzati Opel, oltre che altri modellini, soprattutto in scala 1:43 (il prezzo sale a poco meno di 20 euro). Ma ci sono anche le auto giocattolo più grandi in formato triciclo.

La nuova Opel Corsa, quella vera, arriva nelle concessionarie questo weekend. Possibilità di vederla e provare i giorni sabato 16 e domenica 17 novembre. Disponibile sia con motore benzina, che con diesel. Si va dai 75CV ai 130CV per la versione più sportiva —di cui vi avevamo parlato qua. Più in avanti dovrebbero arrivare anche delle versioni sportive della Opel Corsa.