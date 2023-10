Venturi 400 GT, il clone della Ferrari: il Cavallino non è mai stato imitato così bene

Fra le supercar probabilmente meno conosciute al mondo troviamo la Venturi 400 GT, una vettura francese costruita negli anni '90, che si ispira chiaramente a Ferrari. E' stata molto probabilmente dimenticata dai più, ma nelle scorse settimane è tornata d'attualità essendo andata all'asta.

Nel dettaglio, la vettura che trovate qui sopra in foto, è una delle 73 costruite per correre nel Gentleman Drivers Trophy, una serie che si è svolta in Europa in alcuni dei circuiti più famosi, e ideata da Stephane Ratel di SRO Motorsports Group, colui che oggi gestisce la 24 Ore di Spa e l'Intercontinental GT Challenge.

In origine la Venturi 400 GT era colorata di blu e giallo, dopo di che è stata dipinta di rosso con dei cerchi oro, con un chiaro riferimento alle supercar anni '80. Palese è ad esempio l'ispirazione a una delle Ferrari più rare al mondo, la Testarossa di Lotec, ma nel contempo non mancano riferimenti anche ad altre mitiche vetture del Cavallino Rampante, come ad esempio l'F40 e la 348.

La particolarità di questa splendida Venturi 400 GT è che una volta sbarcata in Giappone è stata omologata per la strada, di conseguenza si può utilizzare per andare a fare la spesa, lavorare o comunque qualsiasi altra commissione che si voglia fare durante la giornata.

L'ultimo proprietario ha anche deciso di mettere mano alle componenti meccaniche della belva, a cominciare dai freni a disco Brembo derivanti da una Ferrari 355 Challenge, quindi un motore V6 da 3.0 litri con turbocompressori HKS GT-SS, accensione a bobina e sistema di gestione del motore MoTeC M48. Presente anche un cambio manuale a cinque marce Porsche G50, che invia la potenza alle ruote posteriori BBS E88.

I cavalli del propulsore non sono però certi: si sa che il motore originale produceva 408 cavalli, di conseguenza è possibile che lo stesso sia arrivato a toccare cifre ancora più importanti, forse addirittura 500.

La vettura è stata venduta lo scorso 8 agosto, anche se il prezzo non è stato comunicato. Si tratta di un vero e proprio gioiello, una splendida supercar che anche se non rientrerà nella top 10 delle auto più veloci degli anni '90 ha decisamente il suo perchè.