Il Venture RV Sonic X Wins 2020 è il miglior caravan che i soldi possano comprare

Ha pannelli solari, ruote da fuori strada e una struttura resistente, si chiama RV Sonic X ed è il miglior caravan sul mercato. Non lo diciamo noi, ma una delle più importanti riviste del settore.

Il RV Sonic X 2020 è infatti stato nominato RV Of The Year da RVBusiness Magazine. Di questo caravan si parla da un bel po', specie perché era stato presentato inizialmente come concept particolarmente avveniristico. Ovviamente rispetto alla versione preliminare, non pensata per la effettiva messa in produzione, sono cambiate un po' di cose, e alcuni degli elementi più peculiari (tra cui il corpo in fibra di carbonio) sono stati rimossi, in funzione di un caravan più adatto ad un uso reale.

Rimane comunque una ottima roulotte, proposta ad un prezzo non esattamente da milionari: il modello base parte da 47.000$ e sembra assolutamente giustificato. Non solo perché il caravan permette una discreta autosufficienza grazie alla presenza dei pannelli solari, ma anche perché ruote e sospensioni lo rendono adatto anche alle strade più difficili.

Anche gli interni non sono da meno, con una suddivisione su due piani e mobilio in stile europeo. Dentro troviamo già un microonde pronto all'uso e una TV Led. Ovviamente ci sono vari pacchetti, come l'XTreme e Luxury che offrono accessori ancora più esclusivi.