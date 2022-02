Vento forte a Milano: alberi e scooter giù come birilli

Milano è stretta nella morsa del vento. In alcune zone della città si sono registrate raffiche fino a 110 km/h e le autorità hanno fatto scattare l'allerta. In alcune piazze gli scooter sono andati giù come birilli, come si può vedere dalla foto che abbiamo scattato noi stessi questa mattina.

A Palazzo Marino, dove risiede il Comune, sono stati chiusi gli accessi ai parchi pubblici per sicurezza, visto che il vento ha fatto cadere rami e alberi di grandi dimensioni in diverse zone della città. L'amministrazione locale ha addirittura consigliato ai cittadini di "evitare spostamenti non necessari" e di non parcheggiare i mezzi privati lungo viali alberati e in prossimità di ponteggi edili.

Alcuni alberi caduti hanno poi causato disagi alla circolazione, con traffico e bus deviati. Ecco ciò che ha scritto l'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano, su Twitter: "A causa delle raffiche di vento, alcuni tratti della nostra rete sono bloccati dalla caduta di rami su cavi aerei e binari. Sulla nostra app e sul nostro sito trovate informazioni sulle linee deviate o sostituite da bus." Per conoscere con esattezza le linee interessate da blocchi e deviazioni si può far riferimento al sito ufficiale dell'ATM, dove si trova un'area dedicata agli aggiornamenti in tempo reale.



A proposito di ordine pubblico e sicurezza: ricordiamo che proprio a Milano è partito il progetto Occhio dell'Aquila.