Ventimiglia, autovelox 'killer': 38mila multe in 6 mesi. Il sindaco: 'Noi non c'entriamo'

Abbiamo un triste primato in Italia: siamo il Paese con più autovelox d'Europa. I rilevatori di velocità si trovano un po' ovunque, e spesso e volentieri sono messi in posizione 'tattica' per fare multe.

Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha promesso una stretta sugli autovelox macina soldi, e in attesa di un intervento governativo non si placano le segnalazioni di velox a dir poco attivi.

Fra i più famigerati vi è senza dubbio quello della cittadina di confine Ventimiglia, in Liguria, che ha registrato, come segnala l'Ansa, quasi trentanovemila multe in soli sei mesi, precisamente 38.854.

Facendo un breve calcolo si tratta di circa 215 multe al giorno, un numero esagerato, tenendo conto tra l'altro che la cittadina conta 24mila abitanti. In totale, nel corso del 2023, la polizia locale ha emesso 85.058 contravvenzioni, di conseguenza quasi la metà sono state emesse da un solo dispositivo.

A farne le spese, sia italiani che francesi, questi ultimi, frontalieri che lavorano in Italia e che ogni giorno prendono la strada statale 20 e passano da frazione Trucco. In quel punto il limite di velocità è di 50 chilometri all'ora ma il sindaco, Flavio di Muro, ha chiesto ad Anas di portarlo a 70.

“Il limite di velocità nella zona attualmente è pari a 50 chilometri orari – le parole del primo cittadino a Riviera Time - abbiamo richiesto formalmente all’autorità competente, che non è il Comune di Ventimiglia, che tale limite venga innalzato a 70 chilometri orari”, ma al momento non è giunta risposta.

“Al fine di far innalzare il limite – ha aggiunto - ho scritto personalmente ad Anas, visto che la strada è statale, ma anche al prefetto di Imperia che sovrintende questa procedura ed alla Polizia Stradale, la quale rileva gli incidenti”.

Fra l'altro il sindaco di Ventimiglia ci tiene a chiarire una cosa in merito agli incassi derivanti dalle multe dell'autovelox incriminato: “Il Comune incassa la parte minoritaria delle multe effettuate, il resto va all’azienda intestataria in modo primario. Per l’anno 2024 avremo delle risorse che lo stesso codice della strada prescrive di spendere in sicurezza urbana e perciò noi stiamo ampliando, ad esempio, l’organico della Polizia Locale”. Una situazione annosa che speriamo possa risolversi il prima possibile.