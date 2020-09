VENT debutta nel mondo e-bike con la nuova LDV500: caratteristiche e prezzi

VENT, il marchio italiano che ha debuttato nel 2017 in seguito all'acquisizione di MOTO SPA, è finalmente pronta a lanciare la sua prima eBike: andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche della nuova LDV500.

Un nome che in realtà cela (neanche troppo) le iniziali di un grande genio italiano, forse il più grande, Leonardo da Vinci, figura a cui la e-bike si ispira. La LDV500 mira infatti a distinguersi dalle altre biciclette a pedalata assistita che conosciamo oggi. "Questo progetto – ha detto l’Ing. Quirino Tironi, Amministratore e Direttore Operativo di VENT – è un richiamo non solo alla genialità e allo stile italiano ma anche alle radici, all’esperienza e alle competenze che abbiamo maturato in oltre 30 anni di presenza, sempre da protagonista, nel mondo delle competizioni internazionali in fuoristrada. LDV500 sfoggia un telaio accattivante che coniuga soluzioni tecniche innovative e originali a una accurata attenzione al design. Questa bicicletta elettrica rappresenta l’ampliamento degli orizzonti di VENT verso nuovi settori delle due ruote, l’inizio di una nuova e bellissima avventura che racconta e interpreta le esigenze di un mercato in costante evoluzione e sempre più orientato al contesto elettrico”.

Per raccontarvi tutti i dettagli tecnici della bici ci vorrebbe un discreto fiume di parole, invece vogliamo qui riassumervi i principali come il motore BROSE Smag da 250W/36V/90 Nm, la batteria sempre BROSE da 630w, un display BROSE Allround, mentre il telaio è un Full Carbon monoscocca, le ruote sono FSA E-MTB WHset Carbon da 29" con gomme Pirelli Scorpion E-MTB, per concludere con il cambio SRAM XX1 EAGLE AXS 12sp Wireless (per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo alla scheda tecnica completa della LDV500).

Della LDV500 esiste anche una versione extreme, dedicata a un pubblico sportivo specializzato nell'uso più estremo della bici a pedalata assistita: la VENT LDV500RR. Anche in questo caso per la scheda completa vi rimandiamo al sito ufficiale. Entrambe le e-bike verranno consegnate a partire da questo mese di settembre 2020, ma a che prezzo? 12.390 euro, con VENT che vi permette di scegliere persino il numero del telaio.