Venerdì 2 Dicembre 2022 di sciopero per i mezzi pubblici: si fermano treni, metro e bus

Venerdì di passione per i pendolari, in questo 2 Dicembre 2022, a causa dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base. I disagi potrebbero interessare treni, aerei e bus fino alle 21 di stasera.

Trenitalia ha comunicato che la protesta non toccherà i pendolari che si affidano alle Frecce ed Intercity, per cui sarà garantita la regolare circolazione. “Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di giovedì 1dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre 2022” fa sapere RFI, il quale sottolinea che “saranno garantiti anche i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili modifiche al programma dei treni”.

A Milano ATM comunica che le metropolitane saranno garantite per tutta la giornata, mentre dopo le 18 potrebbero esserci problemi. Bus, tram e filobus nel capoluogo lombardo potrebbero registrare dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Tutti i dettagli sono comunque disponibili direttamente sul sito web di ATM.

A Roma invece l’Atac ha fatto sapere che sono garantite sull’intera rete dalle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.