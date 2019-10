Questa Veneno è la Lamborghini venduta ad un'asta al prezzo più alto di sempre

Si tratta di una delle Lamborghini più sfrontate di sempre, con un look che sicuramente non passa inosservato. Questa Lamborghini battuta all'asta ad un prezzo record è, infatti, una delle sole nove Lamborghini Veneno prodotte. All'epoca veniva venduta a 4.5 milioni di dollari, ma la domanda per questa supercar è altissima.

È una delle 25 hypercar appartenute in precedenza al figlio del dittatore della Guinea Equatoriale Teodoro Nguema Obiang Mangue. Auto esclusivissime, che testimoniano l'amore per l'automotive del leader africano. Eppure, tutte questa auto sono state sequestrate dalle autorità svizzere e, come vi raccontavamo ieri, con una lista completa delle auto vendute, sono finite all'asta.

Oltre a questa rarissima Veneno scoperchiata, la collezione comprendeva anche auto del calibro della Koenigsegg One:1, LaFerrari e una Bugatti Veryron.

L'auto è in condizioni pressoché perfette, macchiate esclusivamente da un piccolo graffio all'altezza della ruota anteriore destra.

Il prezzo a cui è stata venduta la Lamborghini Veneno scoperta è di 8.3 milioni di dollari, il che la rende la Lamborghini più costosa mai venduta ad un'asta nella storia del brand. Siamo sicuri che Teodoro Nguema Obiang Mangue avrebbe preferito tenerla nella sua collezione, ma del resto, contando che è accusato di averla comprata usando soldi pubblici del suo Paese, era ovvia che andasse a finire così.