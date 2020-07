Venduto all'asta prototipo della Shelby Volante: è oggi la Mustang più costosa di sempre

Quando si dicono le parole Ford Mustang si parla certamente della storia dei motori, passati come futuri, se pensiamo al nuovo SUV elettrico Ford Mustang Mach-E. Ora però non vogliamo parlare di elettricità ma di un prototipo Mustang Shelby venduto a un prezzo esorbitante.

Se pensiamo alle Ford Mustang più epiche mai create, probabilmente la Ford Mustang GT390 del 1968 guidata da Steve McQueen nel film Bullitt ha pochi rivali, uno di questi però si può localizzare nella Shelby GT350R del 1965. Conosciuta anche come Flying Mustang, è stata la prima vettura da competizione mai creato dalla collaborazione fra Ford e Shelby, nonché la prima GT350R ad aver vinto una corsa.

Non sorprende infatti conoscere il prezzo a cui è stato venduto il prototipo R5002 all'asta Mecum Indy 2020 il weekend appena passato: 3,5 milioni di dollari, 3,05 milioni di euro (prezzo più alto di sempre per una Mustang a un'asta). Parliamo nello specifico di un muletto utilizzato per i test dagli ingegneri Shelby, che hanno trasformato una divertente vettura da strada in una leggendaria auto da competizione. Oltre alle vittorie, la storia di questa vettura è cambiata il giorno in cui qualcuno scattò una foto cogliendola "nell'aria", da qui il soprannome di Mustang Volante. Insomma, qualcuno nelle ultime ore è riuscito a portarsi un pezzo di storia dei motori nel proprio garage. (Foto: Mecum Auctions)