Venduto per oltre 25.000 euro il motore V8 Cosworth da F1 utilizzato anche da Red Bull

Non capita tutti i giorni di trovare un motore da Formula 1 in vendita, ed è ancor più raro trovare delle unità ancora funzionanti o in perfette condizioni. Di recente un V10 Honda è stato venduto nonostante l’assenza di alcune componenti, mentre il V8 Cosworth che vedete è un’unità perfetta utilizzata sulle monoposto di diverse case costruttrici.

Se si hanno le disponibilità economiche oggi si può acquistare una Mercedes-AMG One che adotta il motore F1 turbo da 1.6 litri derivato dalla monoposto con cui Lewis Hamilton vinse il mondiale F1 nel 2017, altrimenti bisogna stare con gli occhi puntati ai siti d’aste. Il motore in questione è finito in vendita su Collecting Cars e dopo 84 offerte è stato venduto per 26.250 dollari, circa 25.800 euro al cambio attuale.

Si tratta di un V8 da 2.4 litri aspirato costruito da Cosworth per poi essere montato su varie monoposto, come Minardi, Red Bull, Toro Rosso, Williams, Lotus, HRT, Virgin e Marussia. Parlando di questa unità nello specifico, purtroppo non si conosce la sua storia, dunque non è dato sapere su quale auto fosse montato e soprattutto se è mai stato utilizzato in gara oppure no.

Per quel che ne sappiamo potrebbe anche trattarsi di una semplice unità d’esposizione, ma se così fosse sarebbe comunque un cuore meccanico paragonabile ad un’opera d’arte, che sfoggia un blocco motore in alluminio sapientemente lavorato che al massimo delle sue possibilità erogava 915 CV e 407 Nm di coppia.