Venduta a un prezzo da capogiro una Ferrari 412P: ne esistono soltanto due al mondo

La Monterey Car Week 2023 è stato un assoluto successo. L’evento ha visto andare in scena diverse presentazioni mondiali (Lamborghini ha presentato ufficialmente la Lanzador elettrica) e aste di altissimo livello, ad esempio è stata venduta una rarissima Ferrari 412P per 30 milioni di dollari.

Come ben sappiamo, la storia della scuderia di Maranello è costellata di modelli vincenti e prototipi che hanno partecipato alle gare più svariate. Negli anni Sessanta Ferrari ha deciso anche di gareggiare nel Campionato del mondo sportprototipi (World Sportscar Championship), conosciuto anche come World Championship for Makes. Per vincere la scuderia ha messo a punto anche una speciale Ferrari 412P, prodotta in sole due unità. Ebbene una di queste è stata battuta all’asta a Monterey per oltre 30 milioni di dollari.

Le vetture sono state in forza presso i team Maranello Concessionaires ed Ecurie Francorchamps. In particolare il primo team, condotto da Ronnie Hoare, ha portato la 412P anche alla 24 Ore di Le Mans e alla 1.000 km di Spa, vincendo nel 1968 la 200 km del Nuremburg. Magari non è stata la Ferrari più vincente della storia, la 412P è comunque ammantata di un’aura mitica, un gioiello rarissimo che infatti è costato al fortunato collezionista che l’ha acquistata 30,25 milioni di dollari (quasi 28 milioni di euro al cambio).

Tecnicamente la vettura era dotata (lo è ancora, in realtà) di un motore V12 da 4.0 litri aspirato, capace di erogare 420 CV a 8.000 rpm. La scheda tecnica parla anche di quattro freni a disco, trasmissione manuale a 5 rapporti, sospensioni indipendenti. Una vera bellezza che ora ha trovato un nuovo garage in cui stare. Le immagini dell'articolo appartengono a Bonhams.