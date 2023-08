Venduta a Monterey questa Lancia Delta Integrale Evoluzione Martini 6: prezzo oltre i 100k

I riflettori del mondo automotive sono in questi giorni puntati su Monterey, in California, dove si sta tenendo la Monterey Car Week 2023. All’evento abbiamo già visto la nuova Pininfarina Barchetta e stiamo aspettando ufficialmente la prima elettrica Lamborghini. Protagonista della kermesse però anche una speciale Lancia Delta.

Non una Lancia Delta “normale”, come avete potuto intuire dalle immagini, ma una rara Lancia Delta Integrale Evoluzione Martini 6, un omaggio al sesto campionato del mondo costruttori vinto consecutivamente dal marchio italiano nel 1992. La vettura porta come numero di telaio ZLA831AB000580786 e arriva dalla collezione della famiglia Iannelli.

Si tratta di una delle 310 unità speciali create da Lancia per celebrare il sesto mondiale vinto, l’ultima Delta Integrale non catalizzata. Nello specifico si tratta del modello numero 272, accompagnato ovviamente da un Certificato di Origine autentico, una borsa storage Lancia Martini e un triangolo d’emergenza. Una vettura leggendaria che Sotheby’s ha già venduto a 117.600 dollari, circa 108.000 euro al cambio diretto.

Tecnicamente parlando, la vettura originale del dicembre 1992 presenta un motore a 4 cilindri da 1995 cc e 210 CV di potenza. Il cambio manuale è a cinque rapporti, la trazione è ovviamente integrale, mentre l’impianto frenante prevede quattro freni a disco. (Foto: Motorcar Studios © 2023 Courtesy of RM Sotheby's)