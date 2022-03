Venduta la Lamborghini Aventador SVJ distrutta dopo essere stata schiacciata da un camion

Ogni giorno ne succedono di tutti i colori in fatto di incidenti, basti pensare al pick-up filmato in balia del tornato che ha colpito il Texas, ma negli scorsi giorni siamo rimasti particolarmente colpiti da un crash che ha distrutto una Lamborghini e una Bentley, con la sportiva italiana che ha trovato comunque un acquirente.

Si trattava in particolare di una rara Lamborghini Aventador SVJ distrutta da un camion a Beverly Hills. Il mezzo pesante, completamente carico, ha avuto un problema ai freni, e incapace di fermarsi è andato dritto dentro una villetta del posto, travolgendo le due auto parcheggiate di fronte casa.

Dopo la botta, la scena lasciava senza fiato, con il camion incastrato dentro dentro all’abitazione, mentre sotto di esso giacevano appunto la Lamborghini e la Bentley, dilaniate dall’incidente. La supercar italiana è comunque finita su Copart, dove qualcuno ha deciso di acquistarla, nonostante il suo stato catastrofico.

Non sappiamo quanto abbia speso il folle acquirente di questa carcassa, ma è probabile che l’auto verrà utilizzata per recuperare alcuni componenti rimasti clamorosamente integri, tra i quali non figurano di certo il motore e il cambio, rimasti schiacciati sotto al bilico. La parte posteriore dell’auto è irriconoscibile, ma ha riportato notevoli danni anche sul frontale e sul parabrezza, mentre il cruscotto, per assurdo, è ancora funzionante e ci dice che la sfortunata Lambo aveva percorso soltanto 725 km nella sua vita.

Delle foto parlano però più di mille parole e per rendervi conto dello stato della vettura, date un’occhiata alla galleria di immagini presente qui sotto, e aiutateci a capire cosa si salva di questa Aventador devastata.