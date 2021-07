Venduta la Ferrari F40 Blu di Sam Moores: il conto è salatissimo

Lo scorso 5 luglio vi abbiamo raccontato di una particolare Ferrari F40 di colore blu elettrico che sarebbe finita all’asta - sicuramente battuta a un prezzo record. Ebbene così è stato: l’auto è stata venduta a 1.000.500 sterline.

In euro, il conto è pari a 1.171.546,62, un record per il sito The Market che l’ha battuta - e mai un prezzo simile era stato raggiunto in Europa nel corso di un’asta online. A impreziosire la vettura, a mo’ di ciliegina sulla torta, anche una targa personalizzata “F40 BLU”, ma chi ha messo in vendita questo gioiello?

A mettere all’asta l’auto è stato l’influencer Sam Moores, famoso per i suoi podcast relativi al mondo delle auto, alle sue fotografie (su Instagram ha più di 60.000 follower) e alle sue corse, visto che è anche un pilota amatoriale. È stato proprio lui a ritinteggiare la F40 di colore blu una volta acquistata nel 2014 e a ottenere la targa personalizzata, anche se così facendo ha perso il certificato di autenticità - motivo per cui ha dovuto chiedere un’altra certificazione al costo di 16.000 sterline, poco più di 18.000 euro. Non conosciamo invece il nome del fortunato che se l’è portata in garage, rimasto per ora anonimo.