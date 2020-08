Venduta in California una Fiat 1100 del 1953 targata Napoli a una cifra record

Quanto denaro sareste disposti a spendere per acquistare una Fiat 1100 del 1953? Detta così siamo sicuri che non andreste oltre le poche centinaia di euro, aspettate però di vedere una Fiat 1100 Cabriolet carrozzata da Allemano del 1953 perfettamente restaurata.

L'elegante vettura che vedete nelle foto è stata venduta all'asta da RM Sotheby's a Monterey lo scorso weekend di Ferragosto, raggiungendo una cifra davvero record: 158.000 dollari, che equivalgono a circa 134.000 euro. Impressionate per una 1100 del 1953 vero? Il prezzo rappresenta un vero e proprio record per una vettura simile, che nello specifico ha un telaio numero 019195 ed è una delle quattro 1100 personalizzate da Allemano. Di queste quattro poi soltanto due esistono ancora, capite bene che sono tutti elementi in grado di far salire vertiginosamente il valore sul mercato dei collezionisti.

In particolare poi questa vettura porta la firma del designer Giovanni Michelotti, che in carriera ha firmato anche altre auto splendide come la Alpine A 108, la BMW 700, la Ford Anglia Torino, la Lancia Appia e la Maserati 3500 GT Sebring solo per ricordarne alcune. A restaurlarla nei minimi dettagli è stato lo specialista Donald Osborne; anche a livello di motore siamo in linea con le origini, abbiamo infatti un quattro cilindri in linea originale Fiat da 1.089 cc connesso a una trasmissione a quattro velocità. Targata Napoli, la vettura è arrivata a Monterey dalla Florida e chissà verso quale nuova meta partirà adesso...

Sempre a proposito di Fiat, vi ricordiamo che da ieri 25 agosto 2020 si può ordinare la Nuova Fiat 500 elettrica "La Prima", mentre nel 2022 potrebbe arrivare una Nuova Fiat Uno.