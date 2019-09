Venduta all'asta per 900mila Euro la Lamborghini di Papa Francesco

Nel corso del fine settimana, Papa Francesco ha incontrato il presidente della Lamborghini ed i responsabili della piattaforma Omaze a seguito della vendita all'asta della "Huracan", l'automobile messa a disposizione dalla casa italiana ed autografata dal Pontefice nel Novembre 2017.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, alla cerimonia ha preso parte anche il vincitore dell'automobile, un cittadino della Repubblica Ceca che ha staccato l'assegno di 900mila Euro, consegnato in forma simbolica al Papa. Di questi, 200mila Euro saranno donati per la ricostruzione del seminario ed un asilo di Haiti, distrutti dal terremoto del 2010. La notizia è stata annunciata dal portavoce della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Nel corso dell'incontro, il presidente di Lamborghini ha sottolineato, citando il Vangelo, "la generosità di questo gesto di carità, che raggiunge direttamente i più poveri, corrisponda alle parole del passo evangelico".

In precedenza 300.000 Euro erano stati versati alla Fondazione della Comunità, 200.000 Euro alla Fondazione "Aiuto alla Chiesa che Soffre" che si occupa della ricostruzione della Piana di Ninive, e 160.000 Euro a due associazioni indicate dalla casa automobilistica: Amici Centrafica Onlus e Gicam.

Una vendita da record per la vettura del Pontefice, che è servita per uno scopo nobile. I 900mila Euro rappresentano una cifra molto elevata, per una macchina sicuramente particolare e non comune.