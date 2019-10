Venduta per 4,6 milioni di dollari questa Koenigsegg One:1, ne esistono 6 al mondo

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di diverse hypercar sequestrate al figlio del dittatore della Guinea Teodoro Nguema Obiang Mangue, fra cui anche una Koenigsegg One:1 appena battuta all'asta.

Parliamo di una vettura non solo estremamente potente, anche rara, ne sono state prodotte soltanto 6. Anche per questo motivo l'asta battuta da Bonhams ha toccato i 4,6 milioni di dollari (4.617.811 per l'esattezza), la seconda cifra più alta mai ottenuta presso l'evento che si tiene in Svizzera, in un golf club a Cheserex.

In totale la cifra raccolta dalla vendita delle hypercar sequestrate, fra cui anche una splendida Lamborghini Veneno battuta a 8,3 milioni di dollari, ha raggiunto i 27 milioni di dollari, tutti destinati ad associazioni umanitarie nella Guinea Equatoriale. Tornando alla nostra Koenigsegg One:1, è una vettura praticamente nuova, con soli 597 km percorsi.

Il suo motore, un V8 biturbo da 5.0 litri, produce la bellezza di 1.341 CV e 1.000 kW potenza. Lo stesso motore, evoluto certamente, dovrebbe figurare anche a bordo della nuova Koenigsegg Jesko, l'erede della veloce Agera. Il prezzo d'acquisto ufficiale non è stato mai ufficializzato, è probabile però che sia costata 2,85 milioni di dollari - il suo essere un modello estremamente raro ha poi fatto alzare il prezzo in fase di asta.