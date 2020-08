Vendono Tesla Model 3 in sconto ma Elon Musk blocca tutto: scoppia il caso Pinduoduo

Pensate di vendere nuove Tesla Model 3 a prezzo scontato sul web senza che Elon Musk (o chi per lui) se ne accorga? Vi sbagliate di grosso, non potete farlo, così come si è accorto un sito internet cinese che pensava di fare ottimi affari vendendo auto elettriche "sottocosto".

Per Tesla inizia una nuova battaglia legale contro un rivenditore con sede nel Fujian che pensava di vendere online Tesla Model 3 nuove di fabbrica a un prezzo inferiore di circa il 7% rispetto a quello proposto dal sito ufficiale del produttore americano. La piattaforma di e-commerce "incriminata" sarebbe Pinduoduo, a quanto sembra non nuova a operazioni simili.

In passato infatti il sito internet, apparentemente senza infrangere alcuna regola o legge, avrebbe venduto altre Tesla Model 3 in sconto, organizzando aste online tramite le quali gli utenti riuscivano a portarsi a casa le auto con sconti anche del 14% rispetto ai prezzi di listino. Una pratica che non piace affatto a Tesla, che come sappiamo vende le sue vetture elettriche esclusivamente online.

Dal punto di vista pratico, almeno secondo Elon Musk e i suoi avvocati, sarebbe una sorta di concorrenza sleale, motivo per cui Tesla ha interrotto la collaborazione con il rivenditore. Rivenditore che però ha già iniziato a difendersi, anche per tutelare i suoi clienti: sembra infatti che Tesla abbia negato ai possessori di Model 3 che hanno acquistato la vettura su Pinduoduo alcuni servizi regolarmente previsti dal contratto di vendita, contattando allo stesso tempo nuovi potenziali clienti per dirottarli sul sito ufficiale tramite "offerte e risarcimenti" di cui però non conosciamo entità e importi.

Nasce dunque un nuovo caso legale che potrebbe creare un interessante precedente: Pinduoduo fondamentalmente non infrange alcuna regola e può permettersi di offrire le Tesla in sconto vendendo parecchia pubblicità per le sue aste online. Vedremo cosa deciderà la legge.