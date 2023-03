Dove si vendono più Tesla in Italia? No, non a Roma né a Milano...

Dove si vendono più Tesla in Italia? La domanda è lecita e permette di capire quali siano le zone del nostro Paese maggiormente propense all'elettrico e soprattutto all'auto di Elon Musk. La vettura americana piace sempre di più agli italiani, ed in particolare a quelli che vivono al centro e al nord.

Tesla è stata al top della classifica delle 10 auto elettriche più vendute in Italia a febbraio 2023 per un totale di 1.313 vetture immatricolate. Spicca in particolare la Model Y, con bel 1.117 immatricolazioni, più del doppio rispetto alla Fiat 500e, che si è fermata a quota 538 nuove vetture vendute.

Ma quali sono i nostri connazionali che puntano maggiormente su Tesla? Dai dati UNRAE la città che sembrerebbe essere più attratta dall'elettrica a stelle e strisce è Trento, nell'estremo nord. A febbraio, infatti, sono state ben 119 le nuove Tesla immatricolate, ancor di più addirittura di quelle vendute a Roma e a Milano, rispettivamente 114 e 111. Tenendo conto che Trento conta solo 117mila abitanti, contro i 2,8 milioni della capitale, è chiaro come il risultato sia a dir poco clamoroso. In proporzione, infatti, è come se a Roma fossero state vendute ben 2.800 Tesla.

Il perchè di tale successo lo si deve forse alla presenza di un Supercharger Tesla proprio nella città trentina, ma anche una vicinanza ad Austria e Germania, due nazioni che guardano con grande interesse all'elettrico. Fra le città che spiccano per acquirenti Tesla anche Firenze, con 101 nuove immatricolazioni, mentre la Top 5 è completata da Torino.

L'auto di Musk sembra quindi piacere di più al nord e al centro piuttosto che al sud, ma molto probabilmente per un semplice fatto di impianti di ricarica e probabilmente anche di ricchezza media, visto che la Tesla Model 3, nel suo allestimento standard, costa attorno ai 44mila euro. Anche se recentemente in Italia sono stati tagliati i prezzi della Model 3 e Y la vettura non è ancora per la massa.