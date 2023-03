Venditore ribalta il Ford Ranger Raptor in pronta consegna del cliente: il video

La negligenza dei venditori colpisce ancora: di recente abbiamo parlato di un meccanico che ha distrutto la Toyota Supra di un cliente contro un treno, ma adesso voliamo in Sud Africa, dove un venditore ha deciso di divertirsi con un Ford Ranger Raptor in pronta consegna, ma la bravata è finita malissimo.

Il portale sudafricano CarMag ha ricevuto le immagini e soprattutto il video di ciò che è successo, ed è inutile dire come la faccenda lasci senza parole. Un venditore di una concessionaria ha pensato bene di prendere il Ford Ranger Raptor appena arrivato nel salone per divertirsi in un terreno di prova lì vicino, ma la situazione è precipitata.

Nonostante il Ranger Raptor abbia tutte le carte in regola per performare al meglio sullo sterrato e sul terreno sconnesso in genere, l’abilità del guidatore è una qualità comunque richiesta, ma il nostro protagonista si è fatto prendere la mano e dopo una prima accelerata e qualche curva sull’erba, in un cambio di direzione ha perso il controllo del mezzo, che ad un certo punto si è cappottato con violenza.

L’immagine scattata dopo l’accaduto mostra il pick-up completamente danneggiato: il parabrezza è collassato assieme al tetto a cauda delle deformazione dei montanti A, il cofano e il frontale presentano diversi segni e colpi dovuti al rotolamento del veicolo, e non mancano tanti altri segni e colpi lungo tutta la carrozzeria, senza dimenticare gli specchietti rimasti appesi per i cablaggi.

Difficile immaginare come si possa essere risolta la situazione, ma l’unica cosa certa è che il cliente è stato avvisato della consegna , ma nessuno gli ha spiegato l’accaduto: voi come avreste reagito?