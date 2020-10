Le vendite di vetture Tesla hanno sfondato un altro record: ecco il rumor

Al momento non abbiamo ancora dati ufficiali né numeri certi, ma a quanto pare Tesla avrebbe frantumato un altro record per quanto concerne le vendite. Il terzo quarto del 2020, appena conclusosi, sembra essere stato il quarto migliore nella storia della casa automobilistica californiana.

Secondo un report non ufficiale, il CEO della compagnia Elon Musk avrebbe tra l'altro inviato un messaggio a tutti i dipendenti congratulandosi per il loro impegno:"Ottimo lavoro." In attesa quindi di ricevere dati di vendita ufficiali, magari anche entro la fine di questa settimana, vi rimandiamo alle parole di Musk circa questi ultimi mesi:"Ringrazio il team Tesla per il gran lavoro sulle consegne! Per i nuovi proprietari, apprezziamo tantissimo che abbiate accettato queste tempistiche di consegna! E' stato di sicuro uno dei nostri periodi più duri riguardo la logistica globale."

Giusto per creare un contesto, al momento il miglior quarto che Tesla ha mai ottenuto è stato il Q4 del 2019 con 112.095 vetture consegnate ai clienti. Si tratta inoltre dell'unica somma a sei cifre registrata, dato che dall'inizio della pandemia di coronavirus ad oggi le vendite sono state inficiate in modo palese.

Probabilmente quest'anno Tesla avrebbe puntato a vendere oltre 500.000 veicoli, ma evidentemente ha dovuto cambiare i piani. Con meno di 180.000 consegne durante la prima metà dell'anno restano 320.000 veicoli da dover distribuire per ottenere quel numero. Chissà però che non si verifichi un forte rimbalzo verso la fine dell'anno.

A ogni modo, avviandoci a concludere restando presso il marchio di Fremont, vogliamo indicarvi una analisi svolta sulle nuove celle 4680 proprietarie, le quali andranno in primis a muovere il Tesla Semi: da quanto si evince, la nuova tecnologia adotta una soluzione unica. A proposito dell'autoarticolato completamente elettrico di Tesla, ne è appena stato avvistato un prototipo in strada, intento a consegnare delle Tesla Model 3 per la soddisfazione dei clienti.