Le vendite di vetture Tesla calano a picco in Cina: cosa sta succedendo?

Da alcune ore i media hanno condiviso i dati di vendita Tesla per quanto concerne il mercato cinese, e a quanto pare risultano ben poco lusinghieri. Allo stesso tempo stanno provando a dare una ragione alla tendenza cercando cause plausibili.

Il motivo più additato riguarda il danno d'immagine subito dal brand durante le recenti proteste di alcuni automobilisti cinesi che, soprattutto nei panni della proprietaria di una Model 3, potrebbero aver indirizzato gli acquirenti verso i prodotti dei competitors.

Da parte nostra non crediamo che le cose stiano esattamente così, ed è infatti più probabile che si tratti della confluenza di una serie di fattori. A ogni modo, gran parte degli articoli nel merito della questione si basano sulla pubblicazione fatta dalla divisione cinese di Global Times, che ha quantificato il calo delle vendite nel 27 percento ad aprile, rispetto ad un marzo nettamente più florido:"Le vendite di Tesla riguardanti il mercato continentale cinese sono calate di oltre il 27 percento ad aprile rispetto a marzo, dopo che la compagnia leader del mercato delle auto elettriche è stata coinvolta in una polemica sulla qualità dei prodotti all'interno del mercato, scaturita da una protesta di molti clienti Tesla presso il sito del recente Salone dell'auto di Shanghai."

Insomma, molte pubblicazioni locali incolpano la cattiva pubblicità che si è generata attorno al marchio, ma bastava farsi un giro su Twitter giusto due settimane fa per rendersi conto che anche gli osservatori americani tendono puntare in tale direzione.

Purtroppo non possiamo fare affermazioni certe sulla vicenda, ma siamo curiosi di ricevere i dati per il mese in corso, i quali chiariranno meglio la dinamica sul lungo periodo. Nel frattempo la casa automobilistica californiana ha nel mirino la commercializzazione del Tesla Cybertruck (eccolo tra le strade di New York), ma la sua produzione sarà davvero ardua se prima non vengono risolti, almeno in parte, i problemi produttivi globali. La compagnia di Elon Musk sembra però avere un asso nella manica: ecco quale.