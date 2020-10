Vendite Tesla da record: il Q3 2020 è il miglior trimestre di sempre

Sembrava l’ennesimo, folle capriccio degli analisti, invece ci hanno preso in pieno: Tesla ha raggiunto un nuovo record nel terzo trimestre del 2020, consegnando 139.300 veicoli elettrici.

Dopo un Q2 che era riuscito comunque a sorprendere, poiché riguardava il periodo più complicato della gestione della Pandemia da Coronavirus, in casa Tesla si torna a parlare di record, con un Q3 al di sopra delle 139.000 unità. Impensabile, appena qualche settimana fa, con la produzione non ancora tornata ai massimi regimi dopo gli stop legati al COVID.

Eppure Elon Musk e soci sono riusciti a piazzare 15.200 Model S/X (13% a leasing), 124.100 Model 3/Y (7% a leasing), per un totale di 139.300 unità vendute. Ancor meglio è andata dal punto di vista produttivo, con i fantasmi del virus che dunque sembrano svaniti nel nulla: il Q3 ha portato alla costruzione di 16.992 Model S/X, 128.044 Model 3/Y, che da tempo rappresentano i volumi di maggioranza di Tesla. Il totale parla di 145.036 unità assemblate, davvero niente male per la società Californiana in era post-COVID.



Ma facciamo adesso qualche confronto: lo scorso trimestre le consegne erano state “appena” 90.000, mentre il precedente record trimestrale apparteneva al Q4 2019 con 112.000 unità consegnate, soglia ora polverizzata - e molto probabilmente il meglio deve ancora venire, con la Giga Berlin e la Giga Texas in costruzione.