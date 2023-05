Vendite dei SUV iniziano a scricchiolare? Grazie all'elettrico tornano in auge le berline

I SUV stanno dominando il mercato delle auto ormai da diversi anni a questa parte. Sempre più persone decidono di acquistare uno Sport Utility Vehicle di conseguenza praticamente ogni azienda automobilistica ha nella sua line-up appunto un modello di questo tipo.

Il motivo è semplice: i SUV sono come una droga per gli automobilisti e chi li acquista non torna più indietro, rimanendo fedele a tale modello. E così che anche Ferrari e John Elkann hanno ceduto con la mitica Purosangue e in futuro altre aziende stanno pensando di introdurre un modello simile, a cominciare da Chevrolet Corvette.

Detto questo, stando ad un nuovo rapporto pubblicato da Automotive News, le auto classiche avrebbero riconquistato un'importante quota di mercato, a discapito proprio dei veicoli più grandi. Il rapporto è riferito agli Stati Uniti, ma in ogni caso va tenuto in seria considerazione visto che anche in Europa i SUV vanno per la maggiore.

Nel primo trimestre del 2023 le auto hanno toccato quota 21,4 per cento del mercato totale, pari a 3,6 milioni di veicoli negli Stati Uniti, e si tratta di un aumento rispetto al 19,7 per cento del quarto trimestre del 2022, quindi un +1,7 per cento.

Sia chiaro, non stiamo parlando di una cifra da far strappare i capelli, ma in ogni caso potrebbe essere sintomo di una nuova tendenza: "Sembra che ci stiamo avvicinando ad una sorta di confine naturale, dove i SUV e i crossover rappresentano circa il 60% del mercato, i pickup, i furgoni e i camion sono circa il 20% e le auto sono circa il 20%", le parole di Tyson Jominy, vicepresidente di dati e analisi presso JD Power, parlando con Automotive News.

Il motivo di una possibile inversione di tendenza potrebbe essere da ritrovare nel costo più economico delle berline o in generale dei modelli di auto come utilitarie, hatchback e via discorrendo, rispetto ai SUV. Inoltre, secondo AutoNews, è probabile che vi sia una sorta di rifiuto delle nuove generazioni di guidare ciò che guidano i genitori, una specie di “moda” della generazione Z.

C'è infine chi pensa, come Cooper Ericksen vicepresidente senior del prodotto, veicoli elettrici a batteria e pianificazione e strategia della mobilità per Toyota Motor North America, che il ritorno in auge delle berline lo si deve alla maggiore diffusione delle auto elettriche: “Gli stessi motivi per cui le berline hanno avuto successo per 50 anni è il motivo per cui hanno successo con i BEV: perché sono più aerodinamiche, hanno un migliore risparmio di carburante, hanno una migliore autonomia, sono meno costose da produrre, sono più agevoli da parcheggiare e da guidare”. Staremo a vedere con il proseguo del 2023 se tale tendenza verrà confermata o meno.