Vendite monopattini crollano in Italia: bassi ricavi e troppi incidenti e vittime

Pare che il settore dei monopattini elettrici sia in crisi in Italia, con una serie di fattori che hanno contribuito al suo declino. Dai dati economici negativi agli incidenti mortali, diversi sono gli elementi che hanno portato a questa situazione difficile, che si estende trasversalmente dal Nord al Sud del Paese.

Una delle ragioni principali di questa crisi è rappresentata dal rapporto sbilanciato tra gli investimenti effettuati nel settore e i ricavi ottenuti. Nonostante siano stati fatti notevoli investimenti in dispositivi, infrastrutture e sistemi informatizzati, i guadagni non sono stati all'altezza delle aspettative.

Inoltre, la crescente preoccupazione per la sicurezza (ci torniamo più avanti qui) ha contribuito al calo della domanda. Gli incidenti mortali correlati all'uso dei monopattini sono aumentati in modo significativo, con un incremento del 78% rispetto all'anno precedente. Questo ha alimentato timori e incertezze tra gli utenti, riducendo ulteriormente la popolarità di questo mezzo di trasporto.

Di conseguenza, si è vista una diminuzione delle vendite di monopattini che nel 2023 sono crollate del 70%. Questo indica una perdita di interesse da parte dei consumatori, probabilmente dovuta al mix, precedentemente menzionato, tra preoccupazioni per la sicurezza e una maggiore cautela nell'investire in questo tipo di veicolo.

Inoltre, le sfide normative e burocratiche, come l'incertezza riguardante l'obbligo del casco per i conducenti (vi abbiamo parlato nello specifico delle normative sui monopattini elettrici in un precedente articolo), hanno contribuito a rendere il panorama ancora più difficile per le aziende operanti nel settore dei monopattini e a generare qualche grattacapo ai consumatori che non sanno bene come muoversi.

Tornando al tema sicurezza, in Gran Bretagna c'è una vera e propria guerra verso quei veicoli che potremmo considerare i fratelli maggiori dei monopattini elettrici, ovvero le E-Bike. Infatti, solo nel 2023 undici persone hanno perso la vita a causa di incendi innescati dalle biciclette elettriche in UK, sollevando preoccupazioni sulla loro sicurezza. Gli esperti e i parlamentari richiedono una certificazione di terze parti per garantire la sicurezza dei prodotti elettrici prima della commercializzazione.

La situazione pare essere particolarmente critica per le "biciclette convertite" (ovvero che sono state elettrificate), che rappresentano un rischio maggiore a causa del fatto che molti di questi processi sono stati svolti senza gli adeguati standard di sicurezza.

