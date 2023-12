Vendite EV Toyota raddoppiate a novembre 2023 ma restano l'1% del totale

Toyota sa sempre il fatto suo, non si può negare. Nonostante le difficoltà di settore legate al processo di elettrificazione, il marchio giapponese ha sempre mostrato fermezza e convinzione dei propri mezzi. I risultati infatti si vedono: solo nel mese di novembre Toyota ha venduto il 125% di veicoli elettrici in più rispetto all'anno precedente.

Nonostante questo incremento nelle vendite di veicoli elettrici, gli ibridi però continuano a dominare. Sempre nel mese di novembre, Toyota ha venduto 322.463 ibridi, portando il totale del 2023 a 3,1 milioni, con un aumento complessivo del 30%. Ma non solo ibrido ed elettrico: Toyota ha anche affermato di essere a buon punto sull'idrogeno che, a detta dell'azienda, sarà pronto quando l'elettrico avrà raggiunto un'adozione più vasta (quindi probabilmente non prima del 2030).

Sebbene la fortissima concorrenza dei marchi cinesi, uno su tutti BYD che aprirà una fabbrica in Europa per consolidare la propria posizione, Toyota prosegue per la sua strada, consapevole di ciò che vuole essere e di ciò che è oggi. Non si diventa primi produttori di auto al mondo per caso, la fermezza e la determinazione di Toyota sono il punto cardine della fiducia che i consumatori, da sempre, ripongono nella casa giapponese e che tutt'oggi mostra i propri risultati.