Vendite EV a picco in casa BMW: 'Colpa delle scarse infrastrutture di ricarica'

Inutile nasconderlo: in casa BMW il clima non è dei più sereni, quando si parla di auto elettriche. Per stessa ammissione della compagnia le vendite di EV all'interno del gruppo sono diminuite del 52,5% in un anno, da settembre 2018 a settembre 2019, ma per qualche motivo? Beh il marchio tedesco se l'è presa con le colonnine di ricarica...

Sarebbe questo il motivo, secondo un manager di BMW, per cui il gruppo ha frenato clamorosamente sulla vendita di EV, la mancanza di adeguati punti di ricarica, motivo per cui la gente resterebbe affezionata alle classiche auto ICE. "Nessuno comprerà un'auto elettrica se non potrà ricaricarla vicino il lavoro o a casa. È semplice" avrebbe detto di recente Stephan Neugebauer, Director of global research di BMW, "Per questo motivo vogliamo continuare la nostra partnership con l'Unione Europea, non dobbiamo concentrarci esclusivamente sullo sviluppo di auto come fatto in questi anni. Dobbiamo cooperare con altre compagnie energetiche, con le istituzioni. La ricarica di una EV non dev'essere un problema, ognuno dev'essere in grado di viaggiare dove vuole e poter collegare la propria auto alla rete".

Un discorso che ha certamente senso, non sappiamo però se sia davvero la mancanza di colonnine il motivo del crollo delle vendite EV di BMW. Il gruppo ha attualmente solo sette modelli elettrificati a listino, pensiamo alla BMW 745e, alla BMW i3 e alla i8 Coupé, e ancora la BMW i8 Roadster, la BMW 530e, la MINI Electric e la MINI Countryman Plug-in Hybrid, inoltre ha annunciato di recente di voler fermare la produzione della i3 e della i8 per focalizzarsi su altro.

Probabilmente l'intero gruppo avrebbe bisogno di una piattaforma elettrica forte e di almeno un modello ben riconoscibile all'interno del settore, pensiamo ad esempio alle rivali Tesla Model 3, alla Porsche Taycan o alla Volkswagen ID.3, con il Gruppo VW che sembra effettivamente parecchio in vantaggio sulle rivali tedesche... vedremo nei prossimi mesi cosa decideranno i piani alti di BMW.