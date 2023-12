Le vendite elettrificate di BYD raggiungono un nuovo record a novembre 2023

Per il colosso automobilistico cinese BYD si chiude un altro mese di grandi successi commerciali. Infatti, a novembre 2023 le vendite elettrificate hanno toccato un nuovo record, un risultato straordinario che non ha eguali nel settore e nasconde una nuova strategia per il futuro...

Aiutato dalla presenza di nuovi brand come Fang Cheng Bao e Yangwang, il grande gruppo automobilistico BYD, dopo aver prodotto 6 milioni di veicoli a nuova energia, saluta un altro mese di straordinari obiettivi sul fronte delle vendite per quanto riguarda la sua flotta EV e Plug-in Hybrid. Infatti, solamente lo scorso mese sono state vendute ben 301.378 unità elettrificate, in poche parole il 31% in più rispetto allo scorso anno.

Nello specifico, tanto per chiarire la questione, si tratta di una crescita non troppo sbalorditiva se comparata ai dati registrati a ottobre (solo +283 unità), eppure per la seconda volta è stato superato il tetto delle 300.000 vendite in un solo mese, e questa volta a far la voce grossa è stata la produzione di auto Full Electric, il che svela gli obiettivi futuri dell'azienda.

Infatti, osservando i dati di novembre e mettendoli a confronto con quelli dello stesso mese del 2022, ci si accorge dell'enorme crescita delle vetture BEV: in questo caso le vendite sono salite addirittura del 49%, mentre le plug-in hanno registrato una crescita del 13%.

Infine, dall'inizio del 2023, le vendite green di BYD (ecco come fa BYD a guadagnare così tanti soldi per ogni auto venduta) hanno già superato le 2,9 milioni di unità. L'obiettivo però rimane quello di arrivare a 3 milioni, dunque sarà necessario superare le 300.000 vendite anche per il mese di dicembre. E proprio per questa ragione (stando a quanto riportato da Reuters) BYD avrebbe già annunciato vari sconti sul mercato cinese, con l'intenzione di incentivare gli acquisti in questo ultimo rush annuale.