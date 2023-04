Le vendite di Cupra Born vanno a gonfie vele: quadruplicate nel Q1 2023

All’inizio dell’anno vi abbiamo parlato del formidabile 2022 di Cupra che registrato un +93% nelle vendite, ma anche il 2023 di Cupra è iniziato portando avanti quanto di buono è stato fatto nell’anno precedente, specialmente per quanto riguarda le vetture full electric.

Nel primo quarto del 2023 Seat/Cupra ha venduto un totale di 125.200 veicoli, un numero inferiore alle 151.000 unità del Q1 2019 ma comunque degno di nota, specialmente guardando al mercato delle EV, rappresentato dalla Cupra Born che, da sola, ha venduto 9.200 esemplari, vale a dire il 7,3% delle vendite totali, ma soprattutto un numero quattro volte superiore alle vendite registrate nello stesso periodo dello scorso anno (a proposito, abbiamo passato due settimane in compagnia di Cupra Born e-Boost da 231 CV).

Una crescita niente male per la compatta elettrica del marchio che ha siglato numeri interessanti seppur ancora distanti da quanto registrato dalla cugina Volkswagen ID.3 (entrambe nascono sulla piattaforma MEB del Gruppo VW), che ha venduto per un totale di 23.600 unità. La strada intrapresa è però quella giusta, e in ottica di mobilità elettrica ricordiamo che presto la gamma Cupra si amplierà ulteriormente, con la Cupra Tavascan presentata pochi giorni fa a Berlino e attesa sul mercato nel 2024.